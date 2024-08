Un gattino caduto dal ponte ferroviario salvato dalle guardie zoofile

Per un gattino caduto accidentalmente dal Ponte Ferroviario di Brindisi ieri è stato sicuramente il suo giorno fortunato. In suo aiuto, infatti, sono intervenute le guardie zoofile di “Stop animal crime Italia” che hanno messo in salvo questo gattino di soli pochi mesi di vita e per giunta ipovedente a causa di una infezione agli occhi. Se non fosse stato salvato da questi angeli custodi avrebbe rischiato di finire sotto un treno visto che i binari erano vicinissimi al punto di caduta. I suoi soccorritori lo hanno chiamato “Italo”.