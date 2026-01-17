Un gesto che parla di memoria, valori e futuro

Nel ricordo di Tonino Carriero, figura storica del calcio brindisino e punto di riferimento
instancabile per il settore giovanile, Antonio Benarrivo ha voluto compiere un gesto semplice
ma profondamente significativo.
Antonio ha donato alcuni palloni alla scuola calcio Real Team Brindisi, per onorare la memoria
di chi ha dedicato tempo, passione ed energie alla crescita dei giovani calciatori, sostenendo
anche lui nei suoi primi passi nel mondo del calcio.
Un momento di grande valore umano e sportivo, condiviso con il presidente Alessandro De
Solda, che unisce passato, presente e futuro nel segno dei veri valori dello sport.
Grazie Tonino, il tuo esempio continua a vivere nei sorrisi e nei sogni di questi ragazzi.