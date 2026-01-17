Un gesto che parla di memoria, valori e futuro



Nel ricordo di Tonino Carriero, figura storica del calcio brindisino e punto di riferimento

instancabile per il settore giovanile, Antonio Benarrivo ha voluto compiere un gesto semplice

ma profondamente significativo.

Antonio ha donato alcuni palloni alla scuola calcio Real Team Brindisi, per onorare la memoria

di chi ha dedicato tempo, passione ed energie alla crescita dei giovani calciatori, sostenendo

anche lui nei suoi primi passi nel mondo del calcio.

Un momento di grande valore umano e sportivo, condiviso con il presidente Alessandro De

Solda, che unisce passato, presente e futuro nel segno dei veri valori dello sport.

Grazie Tonino, il tuo esempio continua a vivere nei sorrisi e nei sogni di questi ragazzi.