Un gesto del cuore per AIPD Brindisi: il Roma Club dona una maglia ufficiale al giovane Luca

Un pomeriggio all’insegna delle emozioni trasfusa in una giornata che i ragazzi e gli operatori della sezione AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Brindisi non dimenticheranno facilmente. Nella giornata di venerdì 18 settembre, la sede dell’associazione si è trasformata nel teatro di una bellissima e inaspettata sorpresa organizzata dal Roma Club Brindisi.

I rappresentanti del club calcistico si sono presentati a sorpresa presso i locali dell’AIPD per far visita ai ragazzi e realizzare il sogno di uno di loro. Il protagonista del pomeriggio è stato Luca, giovane socio dell’associazione e fervente tifoso giallorosso, a cui è stata consegnata in dono la maglia ufficiale della A.S. Roma. L’entusiasmo e il sorriso di Luca al momento della consegna hanno contagiato tutti i presenti, regalando un momento di pura gioia, condivisione e vicinanza umana.

L’iniziativa del Roma Club Brindisi testimonia ancora una volta quanto lo sport possa farsi veicolo primario di solidarietà e attenzione al territorio. L’AIPD Brindisi opera da anni sul territorio per promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down. Attraverso progetti mirati, percorsi formativi e laboratori territoriali, l’associazione lavora quotidianamente per abbattere i pregiudizi, garantendo ai ragazzi gli strumenti necessari per essere parte attiva della comunità e costruire il proprio futuro con dignità e indipendenza.

«Gesti come quello compiuto dal Roma Club Brindisi dimostrano la sensibilità del nostro tessuto sociale e l’importanza di fare rete», fanno sapere dalla sede dell’AIPD Brindisi. «Vedere la gioia negli occhi di Luca è stato il regalo più bello. Ringraziamo di cuore tutti i membri del club per aver portato un momento di festa speciale nella nostra sede e per aver dimostrato che l’inclusione passa anche attraverso i piccoli, grandi sogni di ogni giorno».