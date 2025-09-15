Un giorno da archeologo al castello: laboratorio per bambini al Castello Alfonsino

Sabato 20 settembre, alle ore 17.00, presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare, è in programma il laboratorio rivolto ai bambini, dal titolo “Simulazione di scavo archeologico – Un giorno da archeologo al castello”.

L’attività fa parte del calendario di proposte dal titolo “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

In particolare, l’attività in programma per il prossimo sabato, è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni e ai genitori che vorranno accompagnarli e si compone di una visita guidata a misura di bambino e di una parte dedicata alla simulazione di uno scavo archeologico. I partecipanti avranno la possibilità di approfondire la storia del castello e comprendere, in una modalità coinvolgente, una delle attività che caratterizzano la professione dell’archeologo.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

Email: segreterialecolonne@gmail.com

Telefono: 3792653244

(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)