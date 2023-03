“UN GIORNO IN TAXI”. I RAGAZZI DI “OLTRE L’ORIZZONTE” IN GIRO PER LA CITTA’

UN GIORNO IN TAXI, I ragazzi diversamente Abili di OLTRE L’ORIZZONTE in giro Per la città di Brindisi.

L’evento organizzato dall’associazione “Tutti Taxi per Amore”, dedicato agli ospiti del Centro Diurno di Oltre l’Orizzonte di Brindisi.

I Taxi Brindisini nella Giornata di domani 1 Aprile a partire dalle ore 9.30 , porteranno a passeggio i ragazzi diversamente Abili passando dalle principali vie della Città e facendo sosta alla Polmare, Polizia di Frontiera, alla Cattedrale e al Santuario di Iaddico.

Questa giornata è molto importante per i nostri ragazzi, spiegano gli Operatori di Oltre l’Orizzonte, non solo per il luogo che andiamo a visitare, quanto perché grazie all’Associazione Tutti TAXi per Amore, viene data loro la possibilità di stare su un taxi: di fare, per un giorno, una vita da turista a spasso per la città.

Sembra poco, probabilmente è poco, ma lo facciamo con gioia e sarà una grande festa».

Il Centro Diurno Oltre l’Orizzonte gestito dall’omonima Cooperativa costituita nel 1992 insieme all’Associazione Tutti Taxi per Amore, dedicano questo giorno di Festa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull autismo che si celebra il 02/04/2023 , in quanto da sempre la Cooperativa Oltre l’Orizzonte è vicina all’ANGSA e alle altre Associazioni di familiari del territorio, ed è per questo motivo i Taxi verranno addobbati con dei palloncini Blu che è la tonalità che rappresenta la Giornata Mondiale dell’Autismo.

La passeggiata per la Città sarà resa possibile grazie alla Collaborazione della Polizia Municipale di Brindisi, l’STP di Brindisi, la Polizia di Frontiera e l’Associazione Misericordia Brindisi che ringraziamo pubblicamente.