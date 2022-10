Un giovane talento per la Limongelli Dinamo Brindisi: ecco Federico Patrizio

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il tesseramento di Federico Patrizio, guardia di 183 cm per 75 kg, in prestito dalla Mens Sana Mesagne.

Nato a Mesagne il 14 luglio 2004, lega la sua esperienza cestistica alla Mens Sana Mesagne dove cresce e disputa i campionati Under 13 Gold, Under 14 regionale, vincendo il trofeo, Under 15 Eccellenza e Under 16 Eccellenza, realizzando oltre 19 punti di media a partita.

Nel 2019 l’importante esperienza dell’EYBL – European Youth Basketball League con l’accademia del London United, nella tappa svoltasi a Tenerife, in Spagna.

Nella stagione 2020/2021 il prestito alla New Basket Lecce dove arriva secondo nel campionato Under 18 Eccellenza.

Nella scorsa annata, la consacrazione nel primo campionato senior, con il ritorno alla Mens Sana Mesagne in Serie D: in 21 partite quasi 10 punti di media, con un high di 23 contro l’Invicta Brindisi.

Nonostante la giovane età, Federico ha già maturato importanti esperienze a livello giovanile e senior: dovrà certamente continuare con il duro lavoro e l’allenamento, per dimostrare che la scelta della società e dello staff tecnico di puntare sul suo atletismo e la sua intensità sia stata corretta.

Alle buone qualità atletiche sono legate anche le capacità offensive, facendo di Patrizio un buon attaccante capace di penetrare al ferro con caparbietà.

Federico Patrizio farà parte anche del roster Under 19 della Dinamo che parteciperà al campionato regionale di categoria.

Si ringrazia sentitamente la Mens Sana Mesagne per la concessione del prestito dell’atleta.