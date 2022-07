UN INCENDIO DISTRUGGE AUTOFFICINA A CAROVIGNO

In data odierna alle ore 04,07 circa squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l’incendio di un’autofficina

nel Comune di Carovigno sulla statale 16.

All’arrivo sul posto il personale intervenuto constatava lo sviluppo di un incendio localizzato

all’interno e all’esterno di un fabbricato adibito a carrozzeria, della superficie coperta di 400 mq circa

insistente su un’area della superficie di 7.000 mq circa, delimitata da recinzione in muratura e

accessibile da cancello metallico scorrevole carrabile dalla strada statale.

L’incendio veniva generato dalla combustione di tre autofurgoni all’esterno del fabbricato, sul

piazzale dell’attività, e da ulteriori quattro autofurgoni e cinque autovetture all’interno del fabbricato.

Le due squadre intervenute, con

l’ausilio di due autobotti di supporto, provvedevano all’estinzione dell’incendio e raffreddamento

degli elementi strutturali del fabbricato.

Da una verifica visiva e speditiva dello stato dei luoghi, gli elementi strutturali del fabbricato,

costituiti da una struttura intelaiata in c.a., solaio in latero cemento e pareti di tompagno in muratura,

risultavano gravemente danneggiati

L’edificio è inagibile sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Carovigno.

Nessun ferito