Un laboratorio di pasticceria in un centro di rifugiati per minori

L’11 gennaio scorso si sono cimentati nella realizzazione della pasta fresca, le orecchiette. Questa volta con fantasia e creatività hanno preparato, guidati dalla lady chef Divella Arianna Campanella, il dolce più antico del mondo: il tiramisù….Divella style. I protagonisti sono sempre loro: i ragazzi ospiti del Centro per minori non accompagnati “Arci Lecce Sai” di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un’attività fortemente voluta dagli educatori della struttura poiché rientra nel progetto di integrazione, al fine di garantire ai giovani il pieno inserimento nel tessuto sociale locale. Con la supervisione della consulente lady Chef i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno realizzato un dolce semplice e al tempo stesso gustoso: due strati di panna e mascarpone alternati a due di biscotti “ottimini” al cacao inzuppati nel caffè. E voilà il dolce è fatto! Manualità, gioco di squadra e tanto divertimento che ha permesso loro di vivere una giornata diversa, alla scoperta delle tradizioni decisamente diverse da quelle delle loro terre d’origine. “Anche questa volta – spiega il dott. Domenico Divella consigliere di amministrazione della F. Divella spa– abbiamo avuto il piacere di incontrare ragazzi desiderosi di apprendere, ma soprattutto di inserirsi nel nostro tessuto sociale con rispetto per le nostre tradizioni. Qualcuno lo avevamo già conosciuto la scorsa volta. Altri, invece, erano da poco arrivati ma devo dire che non hanno incontrato nessuna difficoltà ad inserirsi nel gruppo. Realizzare un dolce è stata per loro un’esperienza diversa. Senza dubbio in queste due giornate trascorse insieme, con le orecchiette prima e il tiramisù oggi, abbiamo aperto loro nuovi orizzonti, ed è stata una bellissima esperienza anche per noi”.