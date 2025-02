Un locale brindisino premiato a Bologna per la migliore selezione di vini da Slow Food e da Milano Wine Week

Una giuria composta da esperti di Milano Wine Week, di professionisti di Slow Food e dal pubblico di appassionati, ha assegnato 39 riconoscimenti che celebrano in particolare la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, per rafforzare il legame tra i locali che incentrano le proprie selezioni su vini di questo tipo e i winelovers. Il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow è stato conferito a 13 diverse categorie.

Nella categoria “Migliore selezione di vini certificati (biologici e/o biodinamici)” il premio è stato assegnato al noto locale brindisino “Barrique”, sito nel centro di Brindisi, a due passi da Piazza Vittoria.

La premiazione si è svolta lunedì scorso a BolognaFiere, nel corso della quarta edizione del “Slow Wine Fair”, evento internazionale dedicato al vino buono, pulito e giusto. In esposizione, vini che sono frutto di una viticoltura sostenibile, rispettosa della biodiversità e del paesaggio, tesa allo sviluppo delle comunità contadine e a rendere i consumatori più consapevoli del valore culturale del vino.

Un appuntamento non solo per i vignaioli e i vigneron, ma dedicato anche ai wine lovers e agli operatori del settore, che hanno potuto fruire di un ricco programma di incontri e degustazioni e scegliere al banco d’assaggio tra migliaia di etichette provenienti da tutto il mondo e selezionate da una commissione di esperti.

Il riconoscimento a “Barrique”, premia un locale brindisino che sin dalla nascita ha voluto distinguersi nell’enogastronomia, offrendo eccellenze locali e nazionali. Da qui la collaborazione con la condotta di Brindisi di Slow Food e con FIVI, l’organizzazione dei vignaioli indipendenti, per la quale “Barrique” è l’unico locale in provincia di Brindisi facente parte dei “Punti di Affezione FIVI”, un riconoscimento per aver fatto dei valori di territorialità, artigianalità, qualità e sostenibilità i pilastri della propria attività.

“Ci siamo avvicinati con entusiasmo al mondo del vino – esordisce Luca Ribezzo, titolare del noto locale brindisino – affascinati dal concetto che viene raccontato nella sua massima espressione con il “buono, pulito e giusto” di Slow Food che a Brindisi, grazie alla passione e al lavoro costante del suo rappresentante, Fabio Pochi, continua a suscitare curiosità nello scoprire realtà che, ogni giorno, cercano di dare vita a prodotti unici nel rispetto del territorio e , soprattutto, senza perdere di vista quelle che sono le radici e la storia. L’assegnazione di questo premio per noi è motivo di orgoglio: ci stimola maggiormente e conferma ciò che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra clientela. Un grazie ai nostri collaboratori – conclude Luca Ribezzo – e, non per ultimo, agli oltre mille affezionati avventori che ci hanno votato”.

Da “Barrique” non mancano le serate di degustazioni, come i “Mercoledì del Gusto”, per far conoscere agli appassionati, ma anche al semplice avventore, le cantine, i vini e le eccellenze gastronomiche del territorio.

A ritirare il premio per conto di “Barrique” in quel di Bologna è stato il giornalista Carlo Amatori, appassionato e cultore dell’enogastronomia, coordinatore degli eventi di degustazione del locale brindisino.