Un maggio di incontri, voci e visioni al Mediaporto di Brindisi

Il regista Tonio De Nitto, l’attrice Monica Morini, lo scrittore e professore Giancarlo Visitilli sono alcuni degli ospiti della prima programmazione della nuova biblioteca



Il Mediaporto di Brindisi comincia il suo viaggio nel mondo delle storie, dei libri, della ricerca più sensibile legata alla narrazione con un cartellone di eventi che traccia già una rotta che guarda lontano.



Si tratta di un ricco cartellone frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa, e che si affianca alle altre azioni di sistema che sono in corso in questi mesi tra le quali, la principale, la creazione del Ministero dei Sogni, l’osservatorio di innovazione culturale ed educativa che proprio in questi mesi muove i primi passi.



QUESTO MARE È PIENO DI VOCI E QUESTO CIELO PIENO DI VISIONI è il titolo visionario del cartellone che attraversa già alcuni campi della ricerca che il Mediaporto intende sviluppare.

Si comincia il 14 maggio con l’incontro TUTTE LE STORIE DEL MONDO. Protagonisti il regista Tonio De Nitto e l’attore Fabio Tinella, autori con Factory Compagnia Transadriatica di una delle più interessanti ricerche nazionali sul teatro con persone con disabilità. Racconteranno nell’incontro proprio di questa ricerca a conclusione della più partecipata rassegna di teatro per le nuove generazioni che si svolge in città da oltre due anni.

A Monica Morini invece, autrice e attrice fondatrice della Casa delle Storie di Reggio Emilia e curatrice da anni del Festival Reggio Narra, è assegnato nell’incontro del 17 maggio il compito di inaugurare nel Mediaporto il cammino sulla lettura ad alta voce, come esperienza di incontro, benessere, scoperta dell’altro, ma anche della tenerezza, della cura, della vita delle parole.

Il 22 maggio è la volta dello scrittore e professore Giancarlo Visitilli, una vita dedicata a raccontare il mondo dei ragazzi, delle loro fragilità, dei loro amori senza misura con una profondità con pochi pari in Italia. Al Mediaporto, Visitilli sarà ospite di un incontro dedicato al tema quanto mai attuale del benessere a scuola: si può essere ancora felici a scuola? Sarà un dialogo aperto, senza mezze misure e schietto tra adulti e ragazzi.



Ecco il programma completo a seguire: martedì 28 maggio, PATTO PER LA LETTURA, l’incontro della rete cittadina, scolastica, istituzionale, bibliotecaria e informale dei lettori di Brindisi in collaborazione con il Comune di Brindisi; mercoledì 29 maggio, PER UN PUGNO DI LIBRI… generazione Z, la finale del gioco a quiz sui libri per ragazzi più divertente della Città in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi; la bella collaborazione con il FESTIVAL DELLE LETTURE IN MOVIMENTO – BRINDISI LEGGE, il primo importante festival sulla promozione della lettura ad alta voce condivisa di Brindisi che ridisegna la città su una mappa di letture, libri, storie e promosso da CEPELL, Comune di Brindisi, Case di Quartiere Brindisi, Palazzo Guerrieri e ancora PAESAGGIO MARINO, PAESAGGIO COSTIERO, PAESAGGIO PORTUALE, la mostra per tutto il mese di maggio presso gli spazi del Mediaporto degli elaborati del concorso di disegno rivolto agli studenti nell’ambito del tema proposto dalla Federazione Italiana degli Amici dei Musei – FIDAM e in collaborazione con AMICI DEI MUSEI Brindisi.

Un programma per tutti e per tutte le età, un progetto culturale curato da Luigi D’Elia, consulente per Santa Teresa spa e al servizio del sistema istituzionale della nuova biblioteca che comincia a caratterizzare il Mediaporto come “porto della parola” e del suo potere trasformativo.