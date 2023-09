“UN MEZZO PER LA VITA” – GIOVEDI’ LA CONFERENZA STAMPA

“Un mezzo per la vita”, giovedì 14 settembre conferenza-stampa alla Lega Navale Italiana di Brindisi

A tre mesi dall’avvio “Un mezzo per la vita” la raccolta fondi di Pierpaolo Piliego in favore dell’AIL Brindisi, organizza e promuove per giovedì 14 settembre pv (inizio alle ore 11,00) presso la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi (Via Amerigo Vespucci, 2) una conferenza-stampa di resoconto delle attività realizzate finora e di presentazione dei nuovi eventi, con importanti novità e sorprese in cantiere.