“UN MEZZO PER LA VITA” LA RACCONTA FOLDI ‘AIL’ PROMOSSA DALLA HAPPY CASA BRINDISI

UNO STAND DELL’ASSOCIAZIONE CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA SARA PRESENTE AL PALAPENTASSUGLIA IN OCCASIONE DI GARA 3 HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

“Un mezzo per la vita” è il nome della campagna di raccolta-fondi a favore dell’AIL Brindisi (Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) che partirà nelle prossime settimane e che vedrà un’anteprima venerdì 19 maggio al Pala Pentassuglia in concomitanza della partita Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna, gara-3 dei playoff scudetto Legabasket Serie A.

A cavallo tra il 2018 ed il 2019 Pierpaolo Piliego, giornalista brindisino, opinionista televisivo ed esperto di basket, ha superato una brutta malattia del sangue. Da qui il desiderio di sostenere un progetto concreto col quale poter aiutare centinaia di persone che affrontano un periodo difficile, supportandole nell’accompagnamento delle cure, grazie ad un mezzo di trasporto per coloro che non possono farlo in autonomia.

“Dopo tanti anni passati a raccontare storie, vicende e personaggi dello sport brindisino – dice Pierpaolo – ora vi chiedo una mano per realizzare tutti insieme il mio desiderio di riuscire a regalare all’AIL un nuovo mezzo. Come accaduto in occasione della mia malattia, sono certo di poter contare anche oggi sul sostegno e sul grande affetto di ognuno di voi. Grazie dirigenza della Happy Casa per la sensibilità ed a tutti coloro che contribuiranno a realizzare il mio sogno”.

Per l’occasione sarà allestito uno stand con i volontari dell’AIL Brindisi all’interno della struttura di contrada Masseriola a partire dalle ore 19:30, orario di apertura cancelli e ingresso al pubblico.