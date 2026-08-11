Un milione e 400mila euro per ARCA Nord Salento, Matarrelli e Lettori: “Un intervento concreto che dimostra l’attenzione della Regione per il territorio”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la deliberazione con cui la Giunta regionale ha approvato la localizzazione delle risorse rivenienti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di ARCA Nord Salento”. A dichiararlo sono il Presidente del Consiglio Regionale Toni Matarrelli e la Consigliera Regionale Isabella Lettori dopo il via libera al provvedimento che destina complessivamente 1.403.099,45 euro al recupero, all’efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico.

Si tratta, proseguono, di un atto che “riporta al centro dell’agenda politica un tema troppo a lungo lasciato ai margini: quello della qualità della casa popolare e delle condizioni di vita di chi la abita ogni giorno. Sono risorse che derivano dalla vendita di alloggi popolari e dall’estinzione del diritto di prelazione, e che la legge vincola per almeno l’ottanta per cento al reinvestimento nel patrimonio abitativo pubblico. Nascono dal patrimonio pubblico e grazie a questa decisione vi tornano interamente sotto forma di lavori, di sicurezza e di riqualificazione, invece di disperdersi in destinazioni diverse, e questo è un principio di buona amministrazione che rivendichiamo con forza”.

Un milione di euro finanzierà gli interventi di recupero ed efficientamento energetico su interi fabbricati, per 630.000 euro a Brindisi e per 370.000 euro a Cellino San Marco. I restanti 403.099,45 euro copriranno invece le quote millesimali di competenza di ARCA nei condomini misti, dove il gestore pubblico convive con la proprietà privata e dove i lavori restano spesso fermi proprio perché manca la quota dell’Agenzia, con interventi che interessano Brindisi, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano e che riguardano complessivamente centoventi alloggi ARCA distribuiti in quindici stabili.

“Dietro questi numeri – proseguono i due esponenti del Partito Democratico – ci sono cose molto concrete, la messa in sicurezza delle parti strutturali degli edifici, il miglioramento delle condizioni igieniche degli immobili, la manutenzione straordinaria degli impianti di ascensore, che per gli anziani e per le persone con difficoltà motorie non è un dettaglio tecnico ma la differenza tra poter uscire di casa e restarci chiusi dentro, e l’efficientamento energetico, che significa bollette più leggere per famiglie che hanno redditi bassi e che dall’aumento dei costi dell’energia sono state colpite più di chiunque altro”.

Matarrelli e Lettori concludono sottolineando “l’attenzione del Presidente Antonio Decaro, dell’Assessora all’Urbanistica e Casa Marina Leuzzi e dell’intera Giunta regionale, che su questo dossier non si sono limitati a prendere atto di una richiesta ma hanno esercitato fino in fondo la funzione di indirizzo e di programmazione che la legge assegna alla Regione, verificando la conformità della proposta e il rispetto della quota minima da destinare al reinvestimento e mettendo ARCA Nord Salento nelle condizioni di aprire i cantieri in tempi rapidi. È un metodo di governo che guarda ai bisogni reali delle persone e che sceglie di occuparsi delle periferie e dell’abitare pubblico anche quando non fa notizia. Per la sola città di Brindisi il valore complessivo degli interventi supera i 780.000 euro, oltre la metà dell’intera somma localizzata, e questo dice quanto il capoluogo pesi nelle scelte della Regione. Continueremo a seguire con attenzione l’attuazione del provvedimento direttamente con l’amministratore unico Vittorio Rina, perché adesso sarà ARCA Nord Salento che dovrà trasformare rapidamente questa disponibilità in progetti, in gare e in cantieri per migliorare la vivibilità e la qualità del patrimonio residenziale pubblico di propria competenza”.