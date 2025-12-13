Un nuovo defibrillatore sarà presto a disposizione della comunità brindisina: nei primi giorni di gennaio l’Associazione “Batti un colpo”, del presidente Carlo Amatori, provvederà alla sua installazione. Si tratta del quinto dispositivo acquistato grazie al contributo del Consorzio Asi che assieme ad altre aziende e istituzioni hanno sostenuto il “Torneo dei Rioni”, la manifestazione sportiva di basket che si è svolta la scorsa estate sul parquet all’aperto allestito in Piazza Santa Teresa.Come si ricorderà, alla squadra/quartiere vincitore del torneo fu assegnato un defibrillatore, con l’intento da parte degli organizzatori di attribuire all’iniziativa un forte significato di solidarietà.A vincere fu la squadra del quartiere “Centro-NewSpam.it”, pertanto, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale, il defibrillatore è stato deciso che sarà installato nei pressi della Casa del Turista, sul lungomare Regina Margherita: una zona alta densità di traffico pedonale non solo d’estate, anche per la presenza, di attività di ristorazione e street food. Verrà, così, assicurata una copertura totale del nostro splendido lungomare grazie anche all’altro defibrillatore posizionato nei pressi dei giardinetti di Piazza Vittorio Emanuelle II.Gli organizzatori sono a lavoro per predisporre la cerimonia di consegna alla presenza delle Autorità locali, politiche, militari e religiose. Non solo: per dare un significato particolare sono in corso contatti per la presenza, quale testimonial, di un noto personaggio televisivo e teatrale nazionale, molto sensibile sull’argomento (nei prossimi giorni sveleremo il nome).Intanto, si è già all’opera per l’organizzazione dell’edizione 2026 del “Torneo dei Rioni” che si spera possa trovare il supporto dell’Amministrazione Comunale e della città per una manifestazione che negli anni ottanta è stata un punto di riferimento della pallacanestro nazionale.