Un nuovo polmone verde per i più piccoli: il Lions Club Torchiarolo Valesio e l’associazione “Eterea Un Albero per la Vita” piantumano alberi di agrumi alla Scuola Primaria Valesio

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’area di intervento dedicata all’Ambiente, una delle otto sfide globali del Lions Clubs International.

Torchiarolo (BR), 16 novembre 2026 – Una giornata all’insegna della tutela ambientale, della condivisione e della speranza per il futuro. Nella mattina del 16 novembre, i soci del Lions Club Torchiarolo Valesio, in stretta sinergia con i volontari dell’associazione Eterea Un Albero per la Vita, hanno dato vita a una significativa iniziativa ecologica procedendo alla piantumazione di diversi alberi di agrumi nel cortile della Scuola Primaria Valesio di Torchiarolo.

L’attività rientra pienamente nell’ambito dell’Ambiente, una delle otto aree di service globali su cui si concentra l’impegno umanitario del Lions Clubs International in tutto il mondo (insieme a vista, fame, diabete, cancro infantile, gioventù, soccorso in caso di disastri e impegno umanitario). L’obiettivo è proteggere e ripristinare l’ecosistema locale partendo proprio dalla sensibilizzazione dei più giovani.

L’evento, inserito nel percorso di avvicinamento alle festività e pensato come momento di augurio e crescita condivisa per la comunità, ha visto come veri protagonisti gli alunni dell’istituto. I bambini hanno animato la mattinata con grande entusiasmo, esibendosi in canti, poesie e racconti dedicati alla natura. Subito dopo, hanno affiancato attivamente i volontari e i soci Lions nelle operazioni di messa a dimora delle piante, imparando sul campo l’importanza di prendersi cura del verde pubblico e del proprio territorio.

“Piantare un albero significa investire direttamente sul futuro della nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni il senso di responsabilità verso la nostra terra” – ha dichiarato Oronzina Perrone, Presidente del Lions Club Torchiarolo Valesio. “Questo service risponde a una delle otto sfide globali del Lions Clubs International, quella dedicata all’Ambiente, ma acquista un valore ancora più profondo quando si realizza nelle scuole. Vedere l’entusiasmo con cui i bambini hanno partecipato ci conferma che la sinergia tra associazioni e istituzioni scolastiche è la strada giusta per costruire cittadini consapevoli e attenti al bene comune”.

Alla cerimonia hanno preso parte, sostenendo con calore l’iniziativa, la Dirigente Scolastica Maria Martella, l’intero corpo docente e i collaboratori scolastici, la cui presenza ha sottolineato il forte legame tra il mondo della scuola e l’associazionismo locale nella formazione civica degli studenti.

“Accogliamo con grande gratitudine questo dono prezioso da parte del Lions Club Torchiarolo Valesio e dell’associazione Eterea Un Albero per la Vita” – ha commentato la Dirigente Scolastica. “Iniziative come questa trasformano gli spazi scolastici in veri e propri laboratori didattici a cielo aperto. Per i nostri alunni, prendersi cura di questi alberi di agrumi sarà un’esperienza educativa quotidiana che insegnerà loro il valore dell’attesa, del rispetto per la natura e della cura per ciò che appartiene a tutti”.

Attraverso questo service concreto, il Lions Club Torchiarolo Valesio e l’associazione Eterea Un Albero per la Vita rinnovano la propria missione a favore della sostenibilità e dell’educazione civica, lasciando in eredità agli studenti un simbolo vivo che crescerà insieme a loro, anno dopo anno, nel cortile della loro scuola.