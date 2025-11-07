Un nuovo stadio per Brindisi – Di Donna (Fi): “Grazie all’on. D’Attis il Governo ha destinato decine di milioni di euro per gli impianti sportivi della nostra città”

La città di Brindisi è destinataria di un finanziamento del Governo nazionale di 37 milioni di euro attraverso cui sarà costruito un nuovo stadio e saranno riqualificati e potenziati gli impianti sportivi della Cittadella che si intende creare a Masseriola.

Si tratta di una notizia eccezionale per Brindisi in quanto le infrastrutture sportive determinano benessere per i cittadini, aiutano i nostri giovani a crescere e si trasformano in grandi contenitori per ospitare eventi di importanza nazionale. Tutto questo è stato possibile grazie alla caparbietà ed alle competenze dell’on. Mauro D’Attis, oltre che alla disponibilità del Ministro degli Affari Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

Si tratta dell’ennesimo segnale di attenzione nei confronti di Brindisi e dei suoi cittadini che finalmente potranno disporre di impianti sportivi moderni e funzionali a cui andrà ad aggiungersi anche un palaeventi costruito da imprenditori che ruotano intorno alla nostra squadra di basket.

E’ questa la politica dei fatti concreti di cui Brindisi ha bisogno!

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia Brindisi