Un Open Day con Sara D’Ambrogio al “RM Sport Padel Club Brindisi”

E’ nato a Brindisi da qualche settimana “RM Sport Padel Club Brindisi” dei più grossi centri sportivi della città, dotato di 6 campi da tennis (2 in resina coperti e 4 in terra rossa), 4 campi di Padel coperti e 2 di pickleball. Sorto grazie all’iniziativa di Raffaele Ruggiero si trova in via Pelizza da Volpedo, 8.

Giovedì 3 Aprile pv alle ore 16,00 è previsto un Open Day con lezioni gratuite tenute dall’ istruttore della federazione italiana tennis Padel Ettore Marchegiano. Ospite d’eccezione e madrina della manifestazione Sara D’Ambrogio, una delle figure più in vista del padel tricolore: maestra e direttrice di una accademia, ex CT della nazionale juniores. Sara D’Ambrogio risponderà alle domande, dispenserà consigli ed illustrerà le nuove strategie del Padel.

Per info Ettore Marchegiano 339. 6937125.