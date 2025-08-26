Un ordine del giorno per la riqualificazione del parco Cesare Braico

I consiglieri Roberto Quarta e Mario Borromeo presentano un ordine del giorno (ODG) per la riqualificazione del Parco Cesare Braico, recentemente passato dalla ASL Brindisi al patrimonio del Comune di Brindisi.

L’ODG, che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale, si ispira ad un idea promossa fin da subito dal Consigliere Roberto Quarta e prevede l’abbattimento dei muri di recinzione, l’installazione di un’area giochi per bambini e altre opere per rendere il parco attrattivo, sicuro, vivo e fruibile per tutta la popolazione residente.

“Questa iniziativa – dichiarano i consiglieri Quarta e Borromeo – rappresenta un significativo passo avanti per la Città di Brindisi, poiché il Parco Cesare Braico è un importante spazio verde pubblico che può essere valorizzato per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’abbattimento dei muri di recinzione e la creazione di un’area giochi per bambini renderanno il parco più accessibile e sicuro per tutti, soprattutto per le famiglie con bambini

L’ODG ha già raccolto le firme dei consiglieri di maggioranza e alcuni di opposizione, dimostrando una convergenza di intenti sulla necessità di riqualificare questo importante spazio pubblico.

“La riqualificazione del Parco Cesare Braico – aggiungono i consiglieri – avrà un impatto positivo sulla Città e sulla popolazione residente, poiché renderà disponibile uno spazio verde pubblico sicuro e attrattivo in un quartiere sprovvisto di tali servizi, favorendo la socializzazione e la ricreazione. Inoltre, la valorizzazione di questo spazio pubblico contribuirà a migliorare l’immagine della Città e a renderla più attraente per i turisti e gli investitori.”