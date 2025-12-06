Un Ponte Culturale tra Scuole di Mesagne

Una vera e propria maratona linguistica e culturale ha animato il plesso di via Damiano Chiesa dell’Epifanio Ferdinando di Mesagne – dove ha sede il Tecnico Economico e il Liceo Coreutico -, trasformandolo in un vibrante crocevia di idiomi, tradizioni e talenti. L’evento, denominato “Festa delle Lingue“, ha saputo tessere un filo d’oro che ha unito diverse realtà formative del territorio.

La manifestazione ha visto una partecipazione entusiasta e coesa, frutto della preziosa sinergia tra l’“Epifanio Ferdinando”, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Aldo Moro” e gli studenti stranieri della sede di Mesagne del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti).

L’obiettivo primario era duplice: sottolineare l’importanza cruciale dello studio delle lingue straniere in un mondo sempre più globalizzato e promuovere un confronto culturale proficuo, abbattendo le barriere linguistiche e incoraggiando la capacità intrinseca di stabilire relazioni umane e didattiche.

L’aula magna di via Chiesa è diventata un palcoscenico dinamico dove i giovani protagonisti hanno dato vita a un evento entusiasmante e ricco di spunti. Gli alunni si sono cimentati in:

Role Play e presentazioni in lingua inglese e francese.

e in lingua inglese e francese. Esecuzioni strumentali e canti in diverse lingue.

e in diverse lingue. Riflessioni sul valore del multilinguismo.

sul valore del multilinguismo. Presentazioni di progetti eTwinning e Eramus a testimonianza dell’apertura internazionale degli istituti.

Particolarmente toccante è stata la partecipazione degli alunni stranieri del CPIA, la cui presenza ha arricchito la giornata di testimonianze dirette e concrete sull’importanza della lingua come strumento di inclusione e cittadinanza.

La riuscita di questa giornata non sarebbe stata possibile senza l’impegno dei docenti e la programmazione e la visione strategica dei Dirigenti Scolastici coinvolti, l’ing. Mario Palmisano Romano dell’IISS Epifanio Ferdinando, il prof. Salvatore Fiore dell’IC Moro-Carducci e la prof.ssa Anna Luisa Saladino del CPIA. La loro sinergia e il loro sostegno hanno posto le basi per una vera e propria comunità educante che valorizza il dialogo, l’accoglienza e l’eccellenza linguistica.

La volontà dell’IISS Ferdinando è che la “Festa delle Lingue” continui e diventi un appuntamento annuale fisso, rafforzando sempre più i legami tra le scuole e celebrando la ricchezza che deriva dalla diversità culturale e linguistica.