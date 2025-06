“Un ponte tra due culture” – ieri ad Ostuni l’ambasciatore del Messico per l’inaugurazione di Masseria Guadalupe

« Un ponte tra due culture »

L’Ambasciatore del Messico ieri a Ostuni per

l’inaugurazione della Masseria Guadalupe

Un progetto che fonde cultura messicana e pugliese:

Due Terre, una sola Anima

Si è svolta ieri sera l’inaugurazione della prima macienda in Puglia, un investimento importante frutto del sogno e della determinazione dell’imprenditrice messicana Jennifer Andreu e della sua famiglia.

Tanti gli ospiti illustri e i rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia inaugurale svoltasi nelle campagne olivetate della Città Bianca dove ha sede la nuova Masseria Guadalupe.

Per l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba si tratta di un progetto che si fa ponte tra due culture, messicana e pugliese, nato dall’ entusiasmo, creatività e dal talento di Jennifer Andreu che ha trasformato una masseria pugliese in cornice messicana.

Il Messico arriva dunque in Puglia e lo fa in un momento in cui “il flusso di turismo messicano in Italia registra una notevole crescita – ha dichiarato l’Ambasciatore – Per la prima volta nella storia ci sono più turisti messicani che vengono in Italia (e anche in Puglia) rispetto ai turisti italiani che vanno in Messico”.

Anche per il Console Onorario del Messico in Puglia, Basilicata e Molise, Francesco Maldarizzi, la Masseria Guadalupe rappresenta un progetto non solo turistico ma culturale ad opera di chi ha deciso di vivere la Puglia e venire a viverci e a investire. “Un progetto importante che fa da ponte per unire due popolazioni sotto il profilo culturale, sociale ed economico”.

Il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha dichiarato soddisfazione e piena condivisione delle parole dei rappresentanti diplomatici del Messico: “Siamo di fronte a imprenditori che vengono da ogni parte del mondo a investire nel nostro territorio e lo fanno con consapevolezza, recuperando strutture importanti come lo è questa Masseria, riponendo attenzione al mix culturale, alla sostenibilità ambientale e architettonica. Siamo e saremo sempre a disposizione di tutti coloro che vorranno investire nel nostro territorio”.

Grande la gratitudine della designer messicana Jennifer Andreu ideatrice del progetto: “Mi sono trovata benissimo in Puglia e ho deciso di rimanere per dare vita a un progetto complesso, un sogno, una missione – conclude Andreu – Non ce l’avrei mai fatta senza l’aiuto di tante persone qui presenti. Per questo vogliamo condividere con tutti loro e con tutti voi questa gioia”.

Presenti inoltre il Console Onorario del Messico per la Repubblica di San Marino, Mara Verbena, l’Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Ostuni, Niki Maffei, e il Padre Messicano Patricio Suárez che ha benedetto i presenti e la struttura.

Con la musica dei Mariachi Romatitlan, tra i sapori tipici sia messicani che pugliesi, insieme a ospiti della moda quali Mar Flores e Antonia dell’Atte o della musica quali la direttrice d’orchestra Isabella Ambrosini, la Masseria dedicata alla Vergine di Guadalupe ha aperto per la prima volta le sue porte.

Nel corso dell’estate la Masseria ospiterà mostre di artisti e fotografi messicani quali Guillermo Olguìn, artista e fotografo messicano dall’ampio respiro internazionale e di Alberto “El Negro” Ibanez, uno dei fotografi più in primo piano del XXI secolo, con oltre trent’anni di esperienza ed esposizioni nazionali e internazionali. Omaggi sono resi anche al visual artist Luis Fernando e alla fotografa messicana Luvia Lazo le cui opere sono state oggetti di un digital loop predisposto per la serata inaugurale.