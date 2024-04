“Un poster per la pace-osate sognare”. Premiata alunna mesagnese

21 aprile 2024. GRETA RESTA, alunna della scuola media “MATERDONA-MORO” di Mesagne, tra i 16 premiati a livello regionale nell’ambito del Concorso internazionale “UN POSTER PER LA PACE-OSATE SOGNARE”, indetto dal LIONS INTERNATIONALS.

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività.

Per essere realizzabile e non solo potenziale, la pace deve diventare una nostra priorità. Quest’anno abbiamo chiesto ai giovani studenti di realizzare un poster per rappresentare un mondo in cui la solidarietà è infinita e la pace non ha limiti.