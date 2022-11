UN PREMIO DEDICATO ALL’EX SINDACO FRANCO ARINA PER I GIOVANI BRINDISINI

Il Premio è destinato per un’opera letteraria o scientifica che contenga riferimento esplicito alla città di Brindisi e al suo futuro. Auspicando che esso diventi un volano anche piccolo per la valorizzazione e la crescita culturale, sociale, economica e tecnologica di questa Città. Il Premio verrà assegnato a quel giovane che tra i partecipanti sarà selezionato da una Commissione presieduta dalla figlia di Franco Arina, Filomena, ideatrice del Premio, dall’avv. Vincenzo Guadalupi, dall’Ing. Gianfranco Perri, dal dott. Angelo Sconosciuto e dall’avv. Francesco Silvestre.

Al vincitore verranno assegnati una targa commemorativa ed una somma di 1.000,00 euro. Inoltre è previsto un contributo di altri 1.000,00 euro da destinare, a discrezione della Commissione, per la stampa, pubblicazione e di-

vulgazione di una raccolta dei lavori più meritevoli tra quelli presentati.

Regolamento del Premio:

I partecipanti dovranno avere età inferiore agli anni 30. L’opera deve

essere inedita. I concorrenti devono presentare l’opera entro cinque

mesi dalla data della pubblicazione di questo bando. L’opera deve

essere composta da un max di numero di 50 cartelle in carattere

Garamond/14 e contenere una breve descrizione della stessa.

L’invio deve avvenire in formato Word e PDF al seguente

indirizzo premiofrancoarina2022@gmail.com con allega-

ta copia di un documento di identità. Il nome del vincitore

sarà reso pubblico entro sette mesi dalla data di pubbli-

cazione di questo bando, nel corso di una cerimonia

pubblica. Il Premio potrà anche essere dichiarato de-

serto dalla commissione. Il presente bando sarà dif-

fuso attraverso i vari mezzi di comunicazione,

stampati e online disponibili.