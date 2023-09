UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER LO SCRITTORE ALESSANDRO SCIALPI

“Con il libro “La culla dell’anima”, il Movimento Arcaista è lieto di annunciare che il vincitore per la Letteratura, settore poesia, nonché assoluto del Premio Internazionale Arcaista 2023 è il poeta: Alessandro Scialpi”. Il Premio Internazionale Arcaista è un concorso, giunto alla settima edizione, per artisti figurativi e autori letterari che si riconoscono negli ideali del Movimento Arcaista, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, che si svolge per la seconda volta a Viterbo, nella splendida cornice del centro storico. Una manifestazione molto importante che il presidente e fondatore Massimo Stefani promuove da diversi anni con l’obiettivo di recuperare gli originari principi e i valori dell’arte, e promuovere artisti di comprovato talento. Un premio molto prestigioso per Alessandro Scialpi che si aggiunge ai tanti riconoscimenti che ha già ottenuto con le sue pubblicazioni. Alessandro ha riscoperto la poesia, una sua vecchia passione adolescenziale, durante il periodo del covid e ha già scritto quattro libri. La sua poesia è classica e sofisticata, e, allo stesso tempo, semplice, capace di suscitare emozioni nel lettore. Anna Consales