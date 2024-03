Un punto con il Giugliano. Per il Brindisi è buio pesto…

Ancora un punto che non serve a qualcosa di positivo per il Brindisi, fermato in casa sullo 0 a 0 dal Giugliano. Poche emozioni per una squadra che attende amaramente solo la fine di questa stagione dannata. Alla fine contestazione del pubblico. Il Brindisi e’ ancora posizionato all’ultimo posto in classifica, con pochissime speranze di arrivare ai play out per evitare la retrocessione diretta in serie D. Ma l’attenzione principale e’ rivolta alla questione societaria, arrivata oramai al punto di non ritorno. Sarà importante non far fallire nuovamente il sodalizio biancazzurro.