Un Recital “Dedicato alle Donne”, una serata per la raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale di nuova generazione

Presso il Museo Ribezzo di Brindisi si è tenuto un Recital “Dedicato alle donne”. L’evento, ideato e condotto da Emanuele Castrignano’, è stato organizzato dalla Fondazione “Di Giulio”, con il Patrocinio della Città di Brindisi e in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi. Sono stati focalizzati i vari ruoli della donna nella società con storie, fatti locali, poesie e musica dal vivo. Durante la serata sono state raccolte donazioni che saranno destinate all’acquisto di un Ecografo Digitale di nuova generazione. L’Ecografo sarà destinato all’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. Il progetto, a cura della Fondazione Di Giulio e del CSV di Brindisi-Lecce, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Onco-Ematologiche, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Brindisi. Grande è l’impegno della prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione Di Giulio, che da tanti mesi si spende senza sosta per la realizzazione di questo progetto. Un pensiero è stato rivolto alla sig.ra Carla Petit Di Giulio, moglie del grande dott. Tonino Di Giulio, scomparsa recentemente, che tanto ha dato alla Fondazione. L’acquisto di un Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+, risulta fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo. Ci sono già state importanti partecipazioni alla raccolta, ma serve ancora impegno per raggiungere l’obiettivo di arrivare a 40.000 euro. Lo stato delle donazioni sarà aggiornato costantemente. Bisogna sostenere questa raccolta-fondi perché è importante sensibilizzare sulla prevenzione e supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. Una serata speciale con un nobile fine e tanti sono stati gli applausi al termine delle varie performance. Anna Consales