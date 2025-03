Un mese di ricovero nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Perrino di Brindisi. La paziente è la brindisina Claudia Carbonella che proprio a conclusione di questo periodo certamente non facile ha voluto rivolgere un ringraziamento al personale medico e infermieristico, così come al personale ausiliario per la competenza, la professionalità e l’umanità dimostrata.

Un bell’esempio, insomma, di buona sanità che merita di essere citato.