UN TOPO NEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE “PERRINO” DI BRINDISI!

La presenza di topi rappresenta un problema gravissimo in tutto il mondo e gli interventi posti in essere per debellare questa presenza pericolosissima spesso risultano insufficienti ed inefficaci.

La questione diventa inaccettabile, però, se i topi riescono a intrufolarsi in un reparto ospedaliero. Purtroppo tutto questo sarebbe accaduto a Brindisi dove un topo sarebbe stato avvistato addirittura nel reparto di Pediatria.

A dare l’allarme sarebbe stata la mamma di un piccolo paziente la quale avrebbe notato dei biscotti stranamente rosicchiati. Da qui l’allarme e la corsa a mettere in atto tutti gli interventi necessari a sanificare gli ambienti e soprattutto a sopprimere l’indesiderato ospite.

Resta il problema di accrescere gli interventi di pulizia e di derattizzazione per evitare che episodi come questo continuino a verificarsi.