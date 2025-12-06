Un torneo di calcetto per ricordare le vittime dell’esplosione del P2T

CRAL Petrolchimico Brindisi, struttura dopolavoristica dei lavoratori dello stabilimento petrolchimico di Brindisi, comunica che lunedì 8 Dicembre presso il Centro Sportivo Eurosport Academy (via Cappuccini 273/c) si svolgerà la partita Finale del torneo di calcetto denominato “Torneo 8 Dicembre” – 48° Anniversario.
Il torneo, come noto, rientra tra le iniziative organizzate in ricordo del tragico scoppio dell’impianto P2T nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1977 dove tre nostri colleghi purtroppo persero la vita e altri rimasero feriti.
In ricordo delle vittime Carlo Greco, Giuseppe Marulli e Giovanni Palizzotto, prima del calcio di inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento.
A contendersi la finale saranno le compagini dei reparti Pe 1/2 – VVF, calcio d’inizio ore 10:00.
Al termine della partita si svolgerà la premiazione di tutte le squadre partecipanti.