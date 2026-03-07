Questa sera concerto per pianoforte a quattro mani con Ivana Francisi-Isotta e Maria Colasanti

Prosegue a Brindisi la rassegna culturale “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”, il percorso di incontri, musica, letture e approfondimenti dedicato alla figura e al pensiero di Pier Paolo Pasolini, in programma dall’1 all’8 marzo presso l’Ex Convento di Santa Chiara.

L’iniziativa, ospitata negli spazi del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo, propone alla città un attraversamento culturale dell’opera pasoliniana, mettendo in dialogo linguaggi artistici diversi – dalla poesia alla musica alla riflessione storica – per restituire l’attualità del suo pensiero e il suo profondo legame con il Sud.

Il progetto è realizzato da Yeahjasi Brindisi APS – Circolo ARCI, all’interno del Santa Spazio Culturale, con il patrocinio del Comune di Brindisi e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, e con la collaborazione di numerose realtà culturali del territorio.

Dopo il grande successo della serata “Sottovoce con Pasolini”, che ha visto la Biblioteca del Vicolo gremita di pubblico per un intenso momento di letture e riflessione, il programma prosegue questa sera, 7 marzo alle ore 20:00, con un appuntamento musicale di grande suggestione.

Nell’auditorium del complesso si terrà infatti il concerto per pianoforte a quattro mani “Quattro per due”, interpretato dalle pianiste Ivana Francisi-Isotta e Maria Colasanti.

Il programma musicale accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più affascinanti della musica europea, con composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Gabriel Fauré e Cécile Chaminade.

Il concerto è realizzato a cura dell’Le Voci dell’Arte APS, nell’ambito della propria stagione concertistica, con la direzione artistica di Roberto De Leonardis.

La rassegna si concluderà domani, 8 marzo, con l’ultimo appuntamento del programma, che chiuderà questa settimana dedicata alla memoria e all’eredità culturale di Pasolini.

📍 Ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale – Via s. Chiara, 2 (vicino al Duomo) – Brindisi

🕘 Ore 20:00

🎟 Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per informazioni e programma completo:

www.bibliotecadelvicolo.it/pasolini