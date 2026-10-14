“Un volo nella storia” – A Palazzo Nervegna la storia aeronautica di Brindisi tra memoria, identità e futuro”

Dal 16 ottobre al 28 novembre 2026, a Palazzo Nervegna ospiterà la mostra documentaria “Un volo nella storia”. La rassegna è stata realizzata in occasione del centenario della partenza da Brindisi della prima linea aerea civile internazionale italiana, avvenuta il I° di agosto del 1926, con il collegamento per via aerea tra Brindisi, Atene e Istanbul, curato e svolto dalla società Aero Espresso Italiana.

L’evento di cui si celebra il centenario rappresenta il punto di partenza ideale per ripercorrere una vicenda molto più ampia, nella quale il volo, l’idroscalo, l’industria aeronautica e soprattutto generazioni di tecnici e lavoratori hanno profondamente segnato la storia della città.

Il percorso della mostra evidenzia e documenta il profondo legame tra Brindisi e l’aviazione in generale, ricostruisce non solo il patrimonio storico, ma racconta l’aeronautica come una delle componenti significative dell’identità sociale e produttiva della città anche nel presente e un possibile futuro.

La rassegna, attraverso documenti, fotografie e testimonianze, propone un viaggio lungo un secolo di trasformazioni, intrecciando la storia dalle prime esperienze del volo civile allo sviluppo delle attività industriali aereonautiche.

La mostra, promossa dall’Associazione “Tra cielo e mare” e realizzata in collaborazione con il Comune di Brindisi, l’Archivio di Stato e la Confindustria e con contributo dell’Associazione Arma Aeronautica, consiste nella rielaborazione in pannelli fotografici. Ottant’anni di aviazione e industria aeronautica a Brindisi, allestita nel 2007 dall’Archivio di Stato di Brindisi con ANAI-Sezione Puglia presso la sede dell’Archivio in piazza S. Teresa.

“Un volo nella storia” non vuole essere soltanto una celebrazione del passato. La conoscenza delle proprie radici diventa occasione per valorizzare ciò che Brindisi è stata capace di costruire, riconoscere nel presente la persistenza di quella vocazione e interrogarsi sulle possibilità che essa può ancora offrire. La memoria aeronautica diviene così uno strumento per leggere la città di oggi e per immaginarne il domani, facendo dialogare storia, cultura del lavoro, innovazione e sviluppo.

La mostra sarà allestita nella Sala mostre al piano terra di Palazzo Nervegna e sarà visitabile dal 16 ottobre al 28 novembre 2026, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con ingresso libero.

Associazione “Tra cielo e mare”