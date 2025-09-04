Un “Wine fest” anche a Torre Santa Susanna…

“Tenute Bellamarina” è lieta di presentare la Prima Edizione del “BELLAMARINA WINE FEST”.
L’evento è promosso dalla Cantina “TENUTE BELLAMARINA” sita in Torre S. Susanna (BR) ed è
patrocinato dalla Provincia di Brindisi, dai Comuni di Torre S. Susanna, Latiano, Mesagne, Erchie oltre
che dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria; rientra inoltre nel progetto “Torre Experience”.
La manifestazione si terrà il 5, 6 e 7 settembre 2025 ed è dedicata alla promozione del vino ed alla
valorizzazione delle tradizioni del territorio salentino proponendo un’esperienza autentica che
unisce enogastronomia, musica e cultura con uno sguardo anche sulle innovazioni in campo
agricolo. All’interno del ricco programma è prevista, inoltre, l’inaugurazione del Campovolo
“BELLAMARINA FLY” situato nei pressi della Cantina, con esibizione di aeromodellisti e voli
panoramici.