Un “Wine fest” anche a Torre Santa Susanna…

“Tenute Bellamarina” è lieta di presentare la Prima Edizione del “BELLAMARINA WINE FEST”.

L’evento è promosso dalla Cantina “TENUTE BELLAMARINA” sita in Torre S. Susanna (BR) ed è

patrocinato dalla Provincia di Brindisi, dai Comuni di Torre S. Susanna, Latiano, Mesagne, Erchie oltre

che dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria; rientra inoltre nel progetto “Torre Experience”.

La manifestazione si terrà il 5, 6 e 7 settembre 2025 ed è dedicata alla promozione del vino ed alla

valorizzazione delle tradizioni del territorio salentino proponendo un’esperienza autentica che

unisce enogastronomia, musica e cultura con uno sguardo anche sulle innovazioni in campo

agricolo. All’interno del ricco programma è prevista, inoltre, l’inaugurazione del Campovolo

“BELLAMARINA FLY” situato nei pressi della Cantina, con esibizione di aeromodellisti e voli

panoramici.