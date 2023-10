UNA BALLERINA FRANCAVILLESE APPRODA A MILANO

Asia Leo, giovane ballerina di 19 anni di Francavilla Fontana, è stata ammessa al Centro di Alta Formazione della danza “Ormarslab” di Milano, istituto riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Asia ha iniziato a 4 anni a indossare le scarpette di danza, frequentando la scuola “The New Star” della maestra Marianna Ciciriello . Il tutto iniziò, come sempre accade in questi casi, per gioco. Asia ha già ricevuto in questi 15 anni innumerevoli riconoscimenti sia in Italia che all’estero da professionisti del calibro di Steve Lachance, Alessandro Rende, Kadiu Kledi e Veronica Peparini. Ora, dopo quest’altro traguardo raggiunto con l’ammissione a questa prestigiosa scuola di danza milanese, ad Asia Leo nessun altro obiettivo prefissato peer la sua carriera è precluso.