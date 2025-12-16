Una bella esperienza di orientamento scolastico nel “Giorgi”

Tornare per la seconda volta nella mia scuola per l’orientamento scolastico alle classi Quinte, è stato per me motivo di grande entusiasmo ed emozione. Ogni incontro qui rafforza il legame con un luogo in cui credo profondamente e con ragazzi verso i quali sento una forte responsabilità sociale.Tengo troppo ai ragazzi e alla loro formazione: essere presente, ascoltarli, confrontarmi con loro e provare a offrire strumenti utili per il futuro è ciò che dà senso a questi momenti. È una scelta, prima ancora che un impegno.Con gli studenti degli indirizzi Informatica, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia abbiamo condiviso insieme al mio amico Ingegnere Francesco Zonno esperienze lavorative e universitarie, parlando in modo diretto e sincero di opportunità, sacrifici e percorsi possibili.Abbiamo affrontato temi centrali come la transizione ecologica ed energetica, lo sviluppo sostenibile, l’idrogeno e quei percorsi formativi che oggi possono realmente indirizzare i ragazzi verso un mondo del lavoro concreto, fatto di competenze, visione e responsabilità.Vedere attenzione, domande e partecipazione è la conferma che investire tempo nei giovani è sempre la scelta giusta.Un ringraziamento sincero all’ITT “Giorgi” – Brindisi per l’opportunità e la cura con cui promuove questi momenti, alla prof.ssa Valvetri, alla prof.ssa Patrizia Vantaggiato per il supporto e alla Dirigente scolastica Mina Fabrizio per l’accoglienza e la sensibilità dimostrata. Credere nei ragazzi e nella loro formazione significa costruire il futuro di tutti. @inprimopiano#scuola#transizioneecologica#formazioneprofessionale#istruzione#miur#virales