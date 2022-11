UNA “CAMMINATA ROSSA” PER COMBATTERE LA VIOLENZA SULLE DONNE

Cammimata rossa questa mattina per le vie principali di Brindisi, organizzata dalla Boxe Iaia, per sensibilizzare tutti affinché si dica basta alla violenza sulle donne. Presenti anche tanti uomini. E’ questo l’obiettivo che l’associazione Boxe Iaia si e posto: far si che uomini e donne interagiscano perfettamente e correttamente. Una lunga scia rossa ha ravvivato la domenica brindisina da piazza Vittoria fino a piazza Cairoli e piazza Santa Teresa, attraverso corso Umberto, Corso Roma e Corso Garibaldi.