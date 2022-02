UNA CREAZIONE DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI IN VETRINA PER FESTEGGIARE IL CARNEVALE

Presso il negozio di abbigliamento “Noha”, in pieno centro cittadino, è stata esposta in vetrina una bellissima creazione dell’artista performer Angelo Raffaele Antelmi. Come ogni anno, puntualmente, Angelo festeggia il carnevale con le sue creazioni originali e di classe che evidenziano un gusto raffinato ed esclusivo. L’anno scorso, in piena pandemia, tutto era chiuso e sottotono. Oggi, finalmente, possiamo dire che la situazione è notevolmente migliorata soprattutto grazie alla campagna vaccinale e c’è più ottimismo. Anche la revoca dell’uso delle mascherine all’aperto, evidenzia una visione più ottimistica per il futuro. Se il trend positivo continuerà, probabilmente, per fine marzo, verranno confermate nuove misure che riporteranno gradualmente alla normalità. Intanto, soprattutto i bambini potranno divertirsi in giro per i corsi principali con i loro abiti ispirati ai personaggi della fantasia che tanto amano. Grazie ad Angelo Raffaele Antelmi che, con le sue creazioni, delle vere opere d’arte, riesce sempre a creare un’atmosfera particolare. Il 16 febbraio 2022, inoltre, verrà inaugurata la mostra “Il mio Carnevale, che passione!” di Angelo, a cura dell’Associazione culturale “Garofano Verde”, sicuramente un’occasione imperdibile per ammirare le creazioni di un artista così speciale. Anna Consales