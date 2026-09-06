Una festa nella Festa, questa mattina duemila biglietti alle associazioni di Brindisi impegnate nelle fragilità dei minori

In occasione della Festa dei Santi Patroni, Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi, nella mattinata di oggi, domenica 6 settembre, i ragazzi delle associazioni brindisine, che operano nel campo delle fragilità dei minori, hanno trascorso momenti di svago fra le attrazioni del luna park.

Quei divertimenti, in piazzale Spalato, hanno avuto inizio ben prima delle 11:00, orario fissato come appuntamento dell’assessore alle Attività produttive, Giuseppe De Maria, e dall’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, per incontrare i responsabili delle associazioni e consegnare i biglietti gratuiti messi a disposizione dal gestore delle strutture ludiche e, quindi, per dare il via a quelle due ore di serenità.

“Una domenica molto calda, ma altrettanto partecipata – ha commentato l’assessore De Maria -. I ragazzi delle diverse associazioni erano qui già prima dell’orario stabilito e questo significa che tenevano all’appuntamento. E avevano ragione – ha aggiunto -, perché hanno trascorso bei momenti insieme e credo si siano divertiti molto: duemila biglietti testimoniano la partecipazione dei ragazzi e delle associazioni a questa iniziativa”.

“Anche da queste attività si vede che il Terzo Settore è vivo – ha detto l’assessore Saponaro -. Ringrazio intanto tutte le associazioni che hanno aderito al nostro invito, perché siamo convinti di aver regalato un momento di felicità. Tanti bambini qui, in una domenica particolare, hanno reso meravigliosa un’idea diventata realtà. Un grazie davvero a tutti – ha concluso -, per aver raccolto l’invito dell’Amministrazione”.

“Sentiamo di ringraziare tutti – hanno concluso De Maria e Saponaro –, ma un grazie particolare va a Massimo Montenero, che ci ha messo a disposizione la possibilità di far divertire tutti questi ragazzi e quindi un plauso va anche a lui”.