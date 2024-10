Questo pomeriggio corteo silenzioso con fiaccolata per ricordare Mirko, il ragazzo morto qualche settimana fa in un incidente stradale nei pressi del quartiere S.Elia. Il corteo è’ partito dal Tribunale di Brindisi con in testa il papà’ di Mirko e tanti bambini con palloncini bianchi. Tutti hanno chiesto strade più sicure e mai più incidenti stradali.