Una giornata densa di emozioni per l’Associazione “Le Colonne”

Sabato 26 luglio, per l’Associazione “Le Colonne” è stata una giornata veramente speciale, densa di emozioni indimenticabili e di cultura. In mattinata, un’importante conferenza stampa durante la quale, alla presenza della dott.ssa Anna Cinti, Presidente Associazione “Le Colonne”, il Sindaco dott. Giuseppe Marchionna e l’arch. Antonio Zunno, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Brindisi, Lecce e Taranto, sono state presentate le tante iniziative riguardanti il Castello Alfonsino – Forte a Mare. Nel pomeriggio, la prima uscita in motobarca verso il meraviglioso Castello Alfonsino. È sempre suggestivo visitarlo, ma questa volta l’occasione era davvero unica, perché c’era l’opportunità di arrivare direttamente con la motobarca elettrica, in compagnia di una guida turistica che, durante il percorso, ha raccontato la storia del porto di Brindisi. Una volta arrivati, è seguita una visita guidata del Castello con le guide dell’Associazione “Le Colonne” che ha curato l’iniziativa in collaborazione con la Sovrintendenza. Tanta la soddisfazione di tutti i partecipanti che hanno condiviso un’esperienza veramente magica. Un evento unico che ha visto una grande partecipazione. I posti disponibili erano esauriti da giorni e si spera che un’avventura così speciale possa ripetersi al più presto. Sempre sabato, l’apertura straordinaria della Collezione Archeologica Faldetta fino a mezzanotte. Infine, tanti i visitatori che hanno scelto il bellissimo Castello di Carovigno. Grande l’impegno della Presidente dell’Associazione “Le Colonne” e di tutte le guide, preparate e professionali, che hanno reso possibile lo svolgimento delle varie attività. Anna Consales