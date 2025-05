Una grandissima folla per la Messa d’inizio Pontificato di Papa Leone XIV

Grandissima affluenza di pellegrini e fedeli per la prima Messa di Papa Leone XIV che ha, così, ufficialmente iniziato il suo ministero petrino di Vescovo di Roma. Piazza San Pietro e tutta la città di Roma letteralmente blindate con un piano di sicurezza eccezionale, per permettere a tutti di partecipare all’evento. Tanta era l’attesa per Papa Leone XIV che, già dal primo momento in cui si è presentato al popolo, il giorno della proclamazione, è riuscito a entrare in empatia con tutti. Indimenticabile il suo sorriso quasi imbarazzato dagli applausi che lo hanno accolto. Gli occhi umidi, commossi, le prime parole importanti e indimenticabili, tutto ha contribuito a creare un affetto enorme verso un uomo che si trovava ad affrontare una folla immensa. Leone XIV si è presentato così al mondo e il feeling è stato immediato. La diretta televisiva è stata seguita con intensità, anche perché era tanta la curiosità di conoscere chi sarebbe stato scelto come Santo Padre, a pochi giorni dalla scomparsa dell’amato Papa Francesco. Domenica 18 maggio 2025 Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa d’inizio Pontificato con un enorme bagno di folla ad attenderlo da ore. Tante le delegazioni straniere presenti e, sicuramente, tutto il mondo ha potuto seguire la diretta televisiva. Importanti le sue parole durante l’omelia. Ha esordito citando Sant’Agostino, ha ricordato Papa Francesco e ha proseguito con l’invito a costruire un mondo nuovo in cui regni la pace. “Questa è l’ora dell’amore. Costruiamo una Chiesa fondata sull’amore di Dio. Camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda!”. Il Papa ha focalizzato il pensiero che non bisogna essere un condottiero solitario. Leone XIV è apparso emozionato e conscio dell’importanza di una giornata in cui il mondo ha potuto conoscerlo meglio e riflettere sulle sue parole. Non è stato un discorso politico, ma, piuttosto, parole profonde per raggiungere il cuore di tutti, una Chiesa missionaria, di tutti e non autoreferenziale. Anna Consales