Una iniziativa di Aice Brindisi a sostegno del progetto Front Office nel reparto di Neurologia

Oggi con i Soci dell’ associazione Connessioni del Mediterraneo APS Gennaro Gargarelli, Daniele Vincenzo, Lazzari Arcangelo e i Soci dell’ associazione AICE sezione di Brindisi abbiamo scelto di festeggiare la festa della mamma in modo semplice ma anche più autentico nella sua semplicità donando un pensiero a tutte le mamme che abbiamo incontrato nei reparti Ginecologia e Maternità e Neurologia dell’ ospedale Perrino di Brindisi.

Con questo piccolo e importante gesto vogliamo ricordare le mamme ricoverate che non possono festeggiare con i loro figli, le neomamme che avranno la gioia di abbracciare i loro bambini per la prima volta, le mamme che assistono i loro figli in ospedale, le mamme che anche oggi lavorano per assicurare assistenza e dignità a chi è in ospedale, le mamme che assistono nella loro casa a tempo pieno un figlio malato o disabile, le mamme che hanno figli con epilessia che ancora faticano a trovare il loro posto nel mondo, a tutte loro va il nostro grazie.

Tutto questo a conclusione del mercatino solidale in occasione della festa della mamma a sostegno del progetto Front Office AICE da implementare presso il reparto neurologia.