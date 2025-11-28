“UNA NIT. Storia di un clown che non sa come si muore”

di e con Riccardo Forneris

Teatro Kopó Brindisi – 29 e 30 novembre

Il 29 e 30 novembre il Teatro Kopó di Brindisi accoglie Una Nit. Storia di un clown che non sa

come si muore, scritto e interpretato da Riccardo Forneris per la regia di Carlo Mô. Un racconto

poetico e ironico, capace di far sorridere e commuovere nello stesso respiro.

“Una Nit” significa una notte in catalano. Ed è proprio durante una notte qualunque che un uomo,

raffreddato e distratto dalla vita, scopre improvvisamente di averne poca davanti. La morte lo cerca,

lo chiama al telefono, bussa alla porta. Lui non sa come reagire: deve spaventarsi? Prepararsi?

Festeggiare? Rifiutare? Non capisce come ci si veste per morire, né quali parole usare. Chiede

tempo, non ci crede, barcolla come una foglia d’autunno che non si è accorta che è arrivato il suo

momento.

In questa oscillazione fragile e comica, Una Nit racconta con delicatezza e humour il passaggio più

misterioso e universale: la fine. Perché la morte è così—la sappiamo inevitabile, ma quando si

avvicina davvero restiamo increduli, smarriti, quasi infantili. Come un clown che non ha studiato la

lezione più importante.

Riccardo Forneris porta in scena una storia tragicomica che parla della paura e della meraviglia, del

rifiuto e dell’accettazione, trasformando l’ultimo passo in un atto di poesia.

Sabato 29 Novembre ore 20.30 e Domenica 30 Novembre ore 18.00 – L’aperitivo prima dello

spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal Teatro Kopó

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it