“Una nuova pagina nel nostro cammino”. ‘Ora tocca a noi’ diventa un’associazione

Lo scorso giovedì 11 luglio tutta la comunità di “Ora tocca a noi” si è incontrata per discutere e riflettere sul futuro della nostra realtà.



Fin dal marzo 2018, momento della nostra costituzione, abbiamo lavorato nell’esclusivo interesse della città, raccogliendo il desiderio di partecipazione di una generazione troppo spesso dimenticata. Con le nostre idee abbiamo contribuito alla realizzazione di nuovi progetti per la crescita di Brindisi, coinvolgendo una comunità che si è riconosciuta nel nostro lavoro e nella nostra visione.

Per questo abbiamo riflettuto a lungo su come non fermare la nostra attività ed anzi proseguire il nostro cammino perseguendo gli stessi obiettivi ma allargando i nostri orizzonti.

Abbiamo deciso pertanto, insieme a tutti coloro che si sono riconosciuti nel nostro percorso, di costituire un’associazione di promozione sociale, con l’intento di proseguire nella strada dell’attivismo sociale e civico.



Continueremo a porre l’attenzione sui temi che ci stanno a cuore e che riteniamo fondamentali per il presente ed il futuro della nostra città e non solo. Promuoveremo occasioni di dibattito, analisi e approfondimento ma anche di proposta ed azione, realizzando progetti concreti con l’aiuto ed il contributo di tutti gli associati.

Crediamo che questa sia la strada migliore per continuare un lavoro avviato da tempo, preservare un patrimonio di idee e progetti, mantenere viva una comunità che vuole continuare a dedicarsi al bene comune e alla crescita del nostro territorio.



Nelle prossime settimane concluderemo tutto l’iter burocratico relativo alla costituzione dell’associazione ed invitiamo chiunque voglia partecipare alle nostre attività a contattarci sui nostri canali social e partecipare alle future iniziative in programmazione.