Una pista ciclabile tra Ceglie M.ca e Francavilla?

Ceglie Messapica e Francavilla Fontana unite da un percorso ciclabile lungo 16 chilometri. E’ il progetto che le due Amministrazioni comunali hanno candidato ad un bando regionale in riferimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 74 del 12-9-2024 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto pubblico locale.

“Un progetto condiviso che punta a valorizzare un settore turistico che negli ultimi anni ha fatto registrare numeri sempre maggiori e le bellezze storico paesaggistiche dei nostri territori” – Il Sindaco Angelo Palmisano e la Vicesindaca Mariangela Leporale.

IL PROGETTO: Il progetto, condiviso dai due comuni, con Francavilla Fontana ente capofila, da 1,3 milioni di euro, punta ad unire i due centri con un percorso ciclabile che si svilupperà sulla strada provinciale 27, più nota come strada vecchia per Francavilla. L’obiettivo è quindi la valorizzazione di un percorso già molto frequentato dai cicloamatori, dotandolo di asfalto idoneo, rifacimento di strade bianche, impianto di illuminazione, dissuasori per rallentare la velocità dei veicoli, segnaletica verticale, oltre all’allargamento della sede stradale.

VALORIZZAZIONE BELLE STORICO – PAESAGGISTICHE: Il punto di partenza e di arrivo del percorso ciclabile sarà situato nei pressi delle Stazioni ferroviarie delle due città, fattore che faciliterà ulteriormente l’arrivo di turisti e cicloamatori. Il percorso toccherà specchie, vecchi tratturi, Madonna della Grotta, la Cripta di San Michele, le zone adiacenti il Canale Reale, ripercorrendo l’itinerario che in passato era una antica via di pellegrinaggio.

LAVORI SULLA MOBILITA’ LENTA E SOSTENIBILE: Il percorso rappresenta per Ceglie Messapica la continuità dei progetti relativi alla Mobilità Lenta e Sostenibile. Il comune messapico infatti, Bandiera Gialla Fiab ormai da anni, che premia i comuni che promuovono la ciclabilità, ha continuato a lavorare su diversi progetti relativi al settore, dal Pums, il Piano per la Mobilità Sostenibile, al Piano della Mobilità Ciclista, o ancora la partecipazione all’Avviso pubblico “Bici in Comune” del Ministero dello Sport, che ha l’obiettivo di finanziare progetti per la promozione della mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo, senza dimenticare l’adesione del comune di Ceglie Messapica alla rete dei Comuni Ciclabili di Puglia.

L’ANNO DELLA 108ESIMA EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA: La partecipazione al bando regionale abbina sport e cicloturismo, in un anno, il 2025, che vedrà Ceglie Messapica per la prima volta nella storia città di tappa del Giro d’Italia, il 14 maggio, ospitando la partenza della quinta tappa Ceglie Messapica – Matera, appuntamento storico che ha premiato il grande lavoro dietro le quinte del sindaco Angelo Palmisano, del presidente della “Gsc Orazio Lorusso” Pietro Stoppa e dell’imprenditore cegliese Luciano Fedele, patron di Bb Hotels e l’importantissima tradizione ciclistica della città che può vantare la Coppa Messapica, una delle competizioni ciclistiche più importanti del Sud Italia, che va avanti dal 1952.