Una ricorrenza per padre Michele Carriero

Sabato 3 febbraio padre Michele Carriero, parroco della Parrocchia “La Pietà” di Brindisi, ha festeggiato il suo cinquantatreesimo compleanno e sono stati tanti i fedeli che hanno voluto partecipare alla Santa Messa che ha celebrato alle ore 18.30. Tanta la gioia di padre Michele, per condividere un giorno così importante con le persone che gli dimostrano affetto e amicizia. Sempre disponibile all’ascolto e pronto a mettersi a disposizione di tutti, con la sua simpatia e i modi gentili è riuscito a conquistare l’affetto e la stima dell’intera comunità parrocchiale. Durante la Santa Messa vespertina è stata celebrata la “46° Giornata Nazionale per la Vita”. “La vita, ogni vita, se la guardiamo con occhi limpidi e sinceri, si rivela un dono prezioso e possiede una stupefacente capacità di resilienza per fronteggiare limiti e problemi”. La giornata è accompagnata dal messaggio dei Vescovi Italiani dal titolo:”La forza della vita ci sorprende”. “Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?”. La vita è bella, difendiamola e custodiamola! Dio si rivela nella vita. Al termine della celebrazione, in ricordo di San Biagio, si è tenuta la benedizione della gola dei fedeli che avviene incrociando sotto il mento due candele benedette il giorno precedente. È seguito un bel momento conviviale che i parrocchiani hanno voltuto organizzare per festeggiare padre Michele a cui hanno, anche, dedicato un simpatico poster con tante belle e dolci parole. Anna Consales