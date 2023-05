In occasione della giornata mondiale della festa della mamma, l’Associazione “Fiorediloto” con la partecipazione di: Delegazione Ant Rosanna Lodeserto, il Cif di Torre Santa Susanna e Pari Opportunità di Mesagne, organizza: Una rosa per tutte le mamme. L’iniziativa verte a ricordare tutte le madri vittime di femminicidio e coloro che non potranno più festeggiare.L’evento patrocinato dal comune di Torre Santa Susanna e del Consorzio ATS Br4, avrà inizio alle ore 17:30 mercoledì 10 maggio presso il piazzale del comune nei pressi della panchina rossa, con la piantumazione di una rosa, a seguire presso il museo dell’olio in Piazza Umberto I con delle letture a tema.Interverranno: Franca Rizzo presidente associazione Fiorediloto, Dott. Antonio Calabrese presidente del consorzio Ats Br4, On. Dott. Michele Saccomanno sindaco di Torre Santa Susanna e Avv. Lucrezia Morleo assessore alle politiche sociali di Torre Santa Susanna e vice presidente del consorzio Ats Br4..Evento gratuito.