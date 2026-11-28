Una scuola, molte lingue, un mondo di opportunità: la Scuola Europea di Brindisi apre le sue porte

Dalla prima infanzia alla scuola superiore, un percorso educativo plurilingue e multiculturale che accompagna bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Il 12 dicembre un Open Day dedicato ai percorsi dalla Nursery alla Secondary, per conoscere da vicino l’offerta formativa e incontrare i docenti.

Imparare le lingue, conoscere culture diverse, sviluppare curiosità e capacità di pensiero critico: sono alcune delle competenze fondamentali per affrontare il futuro. È su questi principi che si fonda il progetto educativo della Scuola Europea di Brindisi, una delle tre realtà scolastiche europee presenti in Italia, che offre un percorso formativo dalla prima infanzia fino alla High School.

Sotto la guida della Dirigente scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo, la scuola propone un’offerta educativa che accompagna gli studenti nelle diverse fasi della crescita, mettendo al centro l’apprendimento linguistico, la dimensione internazionale e la valorizzazione delle capacità individuali.

Un percorso scolastico, tante opportunità

L’offerta formativa della Scuola Europea si articola in diversi livelli di istruzione:

Nursery / Scuola dell’Infanzia (4-5 anni) -Plesso Sorelle Agazzi: i primi anni di crescita, dedicati alla scoperta, alla socializzazione, allo sviluppo dell’autonomia e alla familiarità con le lingue.

i primi anni di crescita, dedicati alla scoperta, alla socializzazione, allo sviluppo dell’autonomia e alla familiarità con le lingue. Primary / Scuola Primaria (6-10 anni) – Plesso Pertini: un percorso che consolida le competenze di base e promuove l’apprendimento attraverso esperienze multidisciplinari e laboratoriali.

un percorso che consolida le competenze di base e promuove l’apprendimento attraverso esperienze multidisciplinari e laboratoriali. Lower Secondary / Scuola Secondaria di primo grado (11-13 anni) – Plesso Mameli: una fase di approfondimento in cui gli studenti sviluppano autonomia, capacità critiche e competenze comunicative.

una fase di approfondimento in cui gli studenti sviluppano autonomia, capacità critiche e competenze comunicative. High School / Scuola Secondaria di secondo grado (14-17 anni): il percorso che accompagna i ragazzi verso una formazione più avanzata e le successive scelte universitarie e professionali.

La scuola propone percorsi nelle sezioni italofone e anglofone, con lo studio dell’italiano e dell’inglese e, secondo il percorso frequentato, anche del francese e dello spagnolo. La pluralità linguistica non rappresenta soltanto una materia di studio, ma una dimensione che accompagna concretamente l’esperienza scolastica.

Imparare facendo, crescere insieme

Accanto alle discipline curricolari, la Scuola Europea valorizza progetti multidisciplinari e attività che permettono agli studenti di sperimentare, collaborare e mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Il potenziamento linguistico, il debate, i laboratori scientifici e tecnologici, le attività creative e artistiche e i percorsi musicali, con la possibilità di avvicinarsi allo studio di uno strumento, contribuiscono ad arricchire l’esperienza formativa.

Particolare attenzione è dedicata anche alle collaborazioni e alle opportunità di scambio, che favoriscono il confronto tra studenti e l’apertura verso altre realtà culturali.

Open Day: un’occasione per conoscere la scuola da vicino

Sabato 12 dicembre 2026, dalle ore 10:00, la Scuola Europea di Brindisi invita le famiglie a partecipare all’Open Day dedicato ai percorsi dalla Nursery alla Secondary, presso la sede della Scuola Primaria Pertini, in via Giovanni Prati, Brindisi.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione dei percorsi per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Le famiglie potranno incontrare i docenti, conoscere l’organizzazione didattica, approfondire le caratteristiche delle sezioni italofone e anglofone e ricevere informazioni sulle attività e sulle opportunità offerte agli studenti.

Sarà un’occasione per scoprire una realtà scolastica che fa della pluralità linguistica e culturale un elemento centrale della propria identità educativa e che accompagna gli studenti lungo un percorso di crescita che prosegue fino alla High School.

Scegliere una scuola significa scegliere un ambiente in cui crescere, imparare e costruire il proprio futuro. Alla Scuola Europea di Brindisi, questo futuro comincia attraverso le lingue, il dialogo e la scoperta.

SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI – OPEN DAY

Sabato 12 dicembre 2026 | Ore 10:00-12:00

https://www.eventbrite.it/e/2004774310931?aff=oddtdtcreator

Nursery (4-5) – Primary (6-10) – Secondary (11-17)

Scuola Primaria Pertini

Via Giovanni Prati – Brindisi

Per informazioni:

orientamento.comprensivo@fermimonticelli.com

One School. Many Languages. A World of Opportunities.