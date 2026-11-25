Una seconda possibilità per chi è in difficoltà: istituito a Brindisi l’OCC dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a sostegno di cittadini, famiglie e imprese

Si è svolto a Brindisi, palazzo Granafei Nervegna, un convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi dedicato agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di approfondimento su procedure che consentono a consumatori, famiglie, professionisti e piccoli imprenditori di affrontare situazioni di difficoltà economica attraverso percorsi, regolati dalla legge, finalizzati al riequilibrio della posizione debitoria e, nei casi previsti dall’ordinamento, alla ripartenza economica.

Nel corso dell’evento è stata richiamata l’attenzione sul ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), istituito presso L’Ordine dei Commercialisti di Brindisi, deputato alla gestione delle procedure previste dalla normativa in favore dei soggetti sovraindebitati.

L’OCC costituisce un presidio di particolare rilevanza sociale per coloro che, pur non essendo assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori, si trovano nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti. Attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Crisi è possibile individuare soluzioni sostenibili e legalmente assistite per la gestione della situazione debitoria, consentendo ai soggetti meritevoli di intraprendere un percorso di risanamento e, ove ne ricorrano i presupposti, di accedere alla cosiddetta “seconda opportunità”.

«L’attività dell’OCC assume un valore che va ben oltre l’aspetto tecnico e giuridico»- dichiara la presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di Brindisi- Barbara Branca. «Dietro ogni situazione di sovraindebitamento ci sono persone, famiglie e attività economiche che attraversano momenti di particolare fragilità. Il nostro Organismo è stato costituito per offrire al territorio un punto di riferimento qualificato, improntato a competenza, legalità e vicinanza ai cittadini, affinché nessuno rinunci a cercare una soluzione per mancanza di informazioni o di adeguato supporto professionale».

L’OCC opera attraverso professionisti specificamente formati e iscritti negli elenchi previsti dalla normativa vigente, garantendo imparzialità, competenza e rigoroso rispetto delle procedure sottoposte al controllo dell’Autorità Giudiziaria.

L’Ordine dei Commercialisti conferma così il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione della crisi e della legalità economica, promuovendo la conoscenza degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dei cittadini per affrontare tempestivamente situazioni di sovraindebitamento e favorire il recupero dell’equilibrio economico e finanziario.

Per contattare l’OCC dell’Ordine dei Commercialisti di Brindisi,

i cittadini interessati a ricevere informazioni sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono rivolgersi alla segreteria dell’Ordine.

ODCEC Brindisi – Organismo di Composizione della Crisi (OCC) Via Sant’Angelo, 75 – 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 521396 E-mail: segreteria@odcecbr.it PEC: odcecbrindisi@legalmail.it Sito web: https://brindisi.commercialisti.it/

Per maggiori informazioni è disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine la sezione dedicata all’Organismo di Composizione della Crisi.