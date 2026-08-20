Una serata d’estate al Castelli Alfonsino – Forte a Mare

Lunedì 24 agosto, alle ore 20.30, si terrà una visita guidata serale al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi.

L’apertura serale del Castello rappresenta un’occasione speciale per vivere il monumento in una veste diversa, tra storia, architettura e atmosfera, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scoprire la fortezza nelle ore del tramonto e della sera.

La prenotazione è obbligatoria consultando il sito www.pastpuglia.it, tramite l’indirizzo di posta elettronica segreterialecolonne@gmail.com o tramite il numero telefonico 3792653244.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere il Castello sempre più accessibile e vissuto, rafforzandone il ruolo di spazio culturale e di attrattore turistico della città.

Durante la serata sarà possibile visitare gli ambienti del complesso monumentale e immergersi nella storia del Castello Alfonsino, in un contesto particolarmente suggestivo grazie alla sua posizione sul mare e alla luce serale.

Per l’occasione, Doriano Group – Brindisi Boat Tours, avendo apprezzato l’iniziativa, ha scelto autonomamente di mettere a disposizione un proprio servizio di collegamento via mare per quanti desiderassero raggiungere il Forte a Mare dal porto.

È importante precisare che il servizio di motobarca/catamarano organizzato da Doriano Group è un’iniziativa distinta e separata dall’evento “Una serata d’estate” organizzato dalla Associazione le Colonne nell’ambito dell’accordo di valorizzazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Chi desiderasse raggiungere il Castello via mare potrà quindi rivolgersi direttamente a Doriano Group, che ha previsto una partenza alle ore 20.00 dalla Banchina della Stazione Marittima di Brindisi. Per maggiori informazioni e per la prenotazione obbligatoria è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica minicrociere@doriano-group.com