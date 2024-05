Una serata magica con The Beatbox e Carlo Massarini al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena uno spettacolo veramente eccezionale, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles:”Magical Mistery Story, Now and Then” con Carlo Massarini e The Beatbox. “The Beatles live again”, è stato questo il filo conduttore di una serata che ha coinvolto il numeroso pubblico presente. Una serata che ha fatto rivivere il fascino del mitico quartetto di Liverpool (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr), con quattro musicisti molto bravi, (Marco Breglia, Stefano Piancastelli, Michele Caputo e Federico Franchi), con al loro attivo importanti collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Essenziale la presenza di Carlo Massarini, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico molto noto, che ha intrattenuto il pubblico con aneddoti e tante curiosità riguardanti i Beatles. Il suo contributo è stato essenziale per creare la giusta atmosfera e per fare una “full immersion” nella storia musicale di quegli anni. The Beatbox sono la tribute band più famosa del magico quartetto che ha scritto una pagina importante della storia della musica con canzoni indimenticabili. Ogni cosa è stata curata con dovizia di particolari, dalla strumentazione (copie fedeli di quelli usati dal gruppo originale), agli abiti su misura della stessa sartoria inglese che creò quelli dei Fab Four per la tournée americana, tutto per creare la giusta atmosfera e fare rivivere il momento storico, dimostrando, così, grande professionalità. Per coinvolgere maggiormente tutti nel mondo dei Beatles, i quattro ragazzi hanno parlato soltanto in inglese. Sono stati eseguiti i grandi successi: Yesterday, Yellow Submarine, Let it be, All you need is love, giusto per citarne alcuni. Una serata eccezionale con musica di alto livello, musica senza età. Un pubblico che si è entusiasmato partecipando attivamente al concerto e che al grido di “one more song”, ha richiesto altri brani, perché l’atmosfera era magica e imperdibile. Sono passati più di sessanta anni e il mito dei Beatles è destinato a non morire! Anna Consales