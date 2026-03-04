Una siepe di alloro sarà piantumata domenica nella Parrocchia Spirito Santo

Domenica 8 marzo, alle ore 11.45, nel giardino della parrocchia Spirito Santo,i ragazzi/e della II media del catechismo, creeranno una siepe di alloro(n. 30 piantine).

Con questa iniziativa,si apre un progetto di formazione ecologica,condiviso dal parroco don Pierino Manzo e dalle catechiste.

Il progetto è stato elaborato e sarà condotto da Pietro Porcelluzzi, presidente dell’associazione ecologista “ Fare verde”.

Nelle serata di martedì 3 marzo, il progetto, per sommi capi, è stato presentato all’assessore all’ambiente del Comune , Livia Antonucci , che è impegnata nel “ giro “ dei vari quartieri per ascoltare i residenti sulle problematiche legate alla “cultura civica” , dei cittadini in merito alla raccolta differenziata,nonché alla illustrazione delle iniziative , che nel merito, il comune sta adottando e pensando di attivare.

L’assessore Livia Antonucci,ha apprezzato l’iniziativa e si è dichiarata disponibile anche per eventuali iniziative dell’associazione “ Fare verde”.

Il presidente

Pietro Porcelluzzi